Мэр Владивостока: «День Победы объединяет поколения, мы гордимся сопричастностью к славным страницам истории нашей Родины»

Глава Владивостока поздравил горожан с важным праздником. Фото: vlc.ru

9 Мая для каждого жителя России – особый праздник, в котором соединились радость победы и боль утрат. Нет семьи, в которой на той войне не потеряли бы близкого человека.

В этот день мы обязательно достанем семейные фотографии и вспомним каждого, кто воевал, трудился в тылу, восстанавливал страну из руин, кто оказался в фашистских концлагерях, кто водил суда, обеспечивая фронт военными грузами, вспомним и тех, чье детство забрала война… И вновь будем говорить о том, какой дорогой ценой досталась нам Победа.

Ныне здравствующим ветеранам в этот светлый праздник хочется выразить искреннюю благодарность – вы преодолели невиданные испытания и по-прежнему являетесь для нас примером мужества, верности долгу и невероятной силы духа. Низкий вам поклон!

Чем дальше от нас май 1945, тем меньше остается фронтовиков. Тем ценнее их живые свидетельства о войне и том страшном времени. День Победы объединяет поколения, мы гордимся сопричастностью к славным страницам истории нашей Родины и делаем все возможное, чтобы нынешняя молодежь не забывала о подвиге дедов и прадедов.

Желаю всем жителям Владивостока – и ветеранам, и тем, кто знает о войне только из книг и фильмов – счастья и мирного неба над головой!

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