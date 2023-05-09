Председатель Думы города Владивостока:«Низкий поклон ветеранам за активную жизненную позицию, за Великую Победу»

Председатель Думы Владивостока отметил необходимость сплоченности в сложное для страны время. Фото: dumavlad.ru.

Уважаемые жители Владивостока! Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла! От имени депутатов Думы города Владивостока поздравляю вас с Днем Победы!

Являясь символом национальной гордости и воинской славы России, это святой праздник делает каждого жителя нашей страны сопричастным героической истории Отечества, объединяет поколения! Свои опыт и знания ветераны передают молодежи, которой предстоит сохранить память о бесценных заслугах поколения победителей, отстоявших в годы Великой Отечественной войны право народов на мирную жизнь.

В этот светлый майский день мы с благодарностью чествуем жителей приморской столицы, кто героически сражался на фронте, самоотверженно работал в тылу. Их подвиг увековечен присвоением Владивостоку почетного звания «Город воинской славы» и является сегодня примером истинного патриотизма для участников Специальной военной операции – для тех, кто на передовой противостоит повторению нацистской угрозы!

Дума города Владивостока благодарит жителей города, ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла за участие в общегородских гуманитарных акциях, искреннюю поддержку наших земляков, жителей Владивостока и Приморья, выполняющих боевые задачи по защите мирного населения Донбасса, Херсона и Запорожья!

Низкий поклон ветеранам за активную жизненную позицию, за Великую Победу!

В день 78-й годовщины окончания Великой Отечественной войны желаю всем ветеранам крепкого здоровья, заботы близких, благополучия, мирного неба над головой!

С праздником, с Днем Победы!

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