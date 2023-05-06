Мэр Владивостока проконтролировал строительство школы с кинотеатром

Новая школа рассчитана на 1275 мест. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Глава Владивостока Константин Шестаков проследил за ходом работ по строительству школы в микрорайоне Патрокл. По словам подрядчика, завершается кладка стен и перегородок второго этажа первой секции здания. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как поделился руководитель проекта подрядной организации ООО «ГК Альянс» Алексей Подболотов, специалисты почти завершили работы по прокладке основных вентиляционных сетей, электроснабжения и освещения цокольного, первого и второго этажей, а также систем отопления в подвалах.

В мае стартуют работы по вертикальной планировке и благоустройству территории.

В пресс-службе мэрии добавили, что новая школа рассчитана на 1275 мест, а кроме учебных корпусов здесь появятся бассейн, библиотека и кинотеатр.

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