Накануне Дня Победы жителей Владивостока приглашают поучаствовать в «Бессмертном автополке»

Мероприятие состоится 8 мая. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во Владивостоке в понедельник, 8 мая, стартует предпраздничная акция «Бессмертный автополк». Начало мероприятия – в 8:00, рассказали в пресс-службе администрации. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе мэрии, в рамках акции участники разместят портреты родственников-участников Великой Отечественной войны или снимки их наград на задних или боковых стеклах автомобилей, главное, чтобы фотографии не мешали обзору водителей.

Сбор участников планируется в 12:00 на Корабельной Набережной Боевой славы ТОФ (С-56). Финальной точкой автополка станет Дом молодежи на проспекте 100-летия Владивостока, 103.

Для участия в мероприятии необходимо пройти регистрацию на сайте.

Напомним, что в Приморье отменили очное шествие «Бессмертного полка», вместо него власти предложили альтернативные варианты, как можно почтить память погибших героев.

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