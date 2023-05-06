Фура в центре Владивостока перекрыла дорогу

О случившемся рассказали в пресс-службе УМВД.
Фото: УМВД России по Приморскому краю
Во Владивостоке в районе улицы Суханова фура заблокировала движение для других автомобилей. С ситуацией разбираются сотрудники ГИБДД. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
Как рассказали в пресс-службе краевого УМВД, большегруз пытался свернуть на улицу Суханова, однако не вписался в поворот и заблокировал движение. В итоге другие автомобили не могут проехать по Лазо со стороны Светланской в направлении Суханова.
Сотрудники ГИБДД работают на месте, чтобы возобновить движение, а также устанавливают все обстоятельства произошедшего. Чтобы избежать серьезных заторов, водителей города просят выбирать альтернативные маршруты.
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