Фура в центре Владивостока перекрыла дорогу

О случившемся рассказали в пресс-службе УМВД. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Во Владивостоке в районе улицы Суханова фура заблокировала движение для других автомобилей. С ситуацией разбираются сотрудники ГИБДД. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе краевого УМВД, большегруз пытался свернуть на улицу Суханова, однако не вписался в поворот и заблокировал движение. В итоге другие автомобили не могут проехать по Лазо со стороны Светланской в направлении Суханова.

Сотрудники ГИБДД работают на месте, чтобы возобновить движение, а также устанавливают все обстоятельства произошедшего. Чтобы избежать серьезных заторов, водителей города просят выбирать альтернативные маршруты.

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