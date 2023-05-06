Из-за открытия байкерского сезона во Владивостоке на время ограничат движение

Массовый заезд состоится в 15:00. Фото: Яна АСТАХОВА

В субботу, 6 мая, открылся байкерский сезон. Для жителей и гостей Владивостока в честь этого мероприятия организовали выступления музыкальных групп Дальнего Востока, мотоконкурсы, фудкорты и многое другое. В пресс-службе администрации напомнили, что в городе ожидается временное перекрытие некоторых улиц. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в мэрии, в 15:00 состоится массовый заезд, с этого времени и до 15:30 ограничат движение и парковки для автомобилей на следующих улицах:

– от пересечения Светланской и Корабельной Набережной до пересечения Корабельной Набережной со Светланским переулком;

– от пересечения улицы Корабельной Набережной со Светланским переулком до пересечения Светланского переулка со Светланской.

Объезд организовали по Алеутской, Корабельной Набережной, Лазо, Светланской, Семеновской, Суханова и Уборевича.

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