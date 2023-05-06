Жителей Владивостока предупредили о прекращении работы троллейбуса №5

Подробности рассказали в администрации города. Фото: Сергей БАЛАНОВ

В администрации Владивостока рассказали, что в воскресенье, 7 мая, приостановится движение троллейбуса №5. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе мэрии, движение троллейбуса, который следует по маршруту «Варяг – Автовокзал» приостановят из-за работ по замене кабеля. Об этом рассказали сотрудники АО «Электрический транспорт».

Напомним, что 9 мая изменится схема движения общественных автобусов, которые следуют в центр города. По новому маршруту транспорт будет двигаться с 7:00 и до завершения Парада Победы.

Автобусы, которые со стороны Луговой, в районе остановки «Авангард» повернут направо и будут двигаться в центр по улице Пушкинская.

Изменится также схема движения и бесплатного экскурсионного шаттла. Автобус будет ездить от остановки «Первая Речка» до Семеновской, развернется в районе Clover House и последует обратно по Океанскому проспекту.

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