Жителей Владивостока предупредили о прекращении работы троллейбуса №5

Подробности рассказали в администрации города.
Фото: Сергей БАЛАНОВ
В администрации Владивостока рассказали, что в воскресенье, 7 мая, приостановится движение троллейбуса №5. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
Как рассказали в пресс-службе мэрии, движение троллейбуса, который следует по маршруту «Варяг – Автовокзал» приостановят из-за работ по замене кабеля. Об этом рассказали сотрудники АО «Электрический транспорт».
Напомним, что 9 мая изменится схема движения общественных автобусов, которые следуют в центр города. По новому маршруту транспорт будет двигаться с 7:00 и до завершения Парада Победы.
Автобусы, которые со стороны Луговой, в районе остановки «Авангард» повернут направо и будут двигаться в центр по улице Пушкинская.
Изменится также схема движения и бесплатного экскурсионного шаттла. Автобус будет ездить от остановки «Первая Речка» до Семеновской, развернется в районе Clover House и последует обратно по Океанскому проспекту.
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