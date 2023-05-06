В Приморье после нападения собак на ребенка завели уголовное дело на отловщиков бездомных животных

Расследование дела продолжается. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Приморье Следственный комитет продолжает проверку после нападения стаи диких собак на мальчика в Находке. Уголовное дело переквалицировали на часть 1 статью 238 УК РФ. Подробности, в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как поделились в пресс-службе СУ СК РФ по Приморью, на учреждение по отлову безнадзорных животных «Сетевое парковое хозяйство» завели уголовное дело из-за оказания услуг, не отвечающих безопасности жителей. По части 1 статьи 238 УК РФ виновникам грозит либо штраф до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет.

Расследование дела продолжается.

Напомним, что ранее «Комсомолка» писала об этом страшном случае. В Находке в районе Всеволода Сибирцева бездомные собаки напали на мальчика и искусали ему обе ноги. Подобный случай произошел и с другим ребенком, на которого накинулся агрессивный стафф. Юному жителю края наложили восемь швов на лицо.

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