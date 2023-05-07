Мужчина выстрелил в бойца и его брата в спортивном клубе в Артеме

Спарринг закончился стрельбой. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Приморье заведено уголовное дело о стрельбе в помещении спортивного клуба в Артеме, пострадали двое мужчин, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья.

Все произошло в заведении на улице Куйбышева. Травмы получили жители в возрасте 23 и 27 лет. По информации источника «КП» в правоохранительных органах, проигравший драку спортсмен решил выстрелить в бойца и его брата (по предварительным данным, из травматического пистолета). Это произошло во время спарринга «без правил», которые иногда проходили в клубе.

– Сотрудники уголовного розыска установили личности всех участников инцидента, а также обстоятельства происшествия, – уточнили в пресс-службе краевого МВД.

Уголовное дело возбуждено по статье 122 УК РФ за причинение вреда здоровью средней тяжести с применением предметов, используемых в качестве оружия. В точных мотивах фигуранта еще предстоит разобраться компетентным органам. Назначено проведение экспертиз.

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