Приморца задержали за осквернение памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны

Фото: МО МВД «Большекаменский»

В Приморье задержали 28-летнего мужчину, который осквернил Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Мемориал расположен в поселке Смоляниново одноименного района, вандал нарисовал надпись на памятнике. Не уточняется, какую именно. На место прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции, осмотрела мемориал, опросила очевидцев. Вандала удалось быстро найти. Свой мотив приморец объяснил просто: хулиганскими побуждения.

Как сообщили в МО МВД «Большекаменский», мужчина уже был судим ранее, при чем неоднократно. Теперь заведено уголовное по части 1 статьи 214 УК РФ за осквернение памятника.

– Установлено, что задержанный находился в оперативном розыске за ОП №2 УМВД России по Владивостоку. Он разыскивался за уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничений. Мужчина передан инициатору розыска, – заключили в ведомстве.

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