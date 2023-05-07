Гадают, под чем был водитель: кошмарное ДТП в Находке попало на видео

Фото: принтскрин видео

Жители Находки обсуждают ужасающее ДТП, произошедшее ранним утром в городе. В районе остановки Гагарина водитель легкового автомобиля врезался в столб, а также едва не снес остановку и светофор, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Видео разлетелось по соцсетям, комментария от правоохранительных органов пока не последовало. В аварии обошлось без пострадавших. Бурное обсуждение вызвали причины ДТП, которые пока не известны. Жители подозревают, что водитель был в наркотическом или алкогольном опьянении. Состояние человека за рулем неизвестно.

Редакция ждет комментария от компетентных органов, чтобы разобраться в ситуации. Напомним, ранее мы писали о BMW, который вылетел на тротуар с проезжей части. ДТП произошло в районе Надибаидзе минувшим вечером и вызвало коллапс.

Более того, накануне, 6 мая, легковушка врезалась в столб в пригороде Владивостока.

ОБНОВЛЕНИЕ 13:03.

Фото: Telegram-канал vlad_ork

В соцсетях жители сообщили, что водитель врезался в крыльцо магазина «Счастливое детство». Пострадавших нет.

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