Предполагаемого убийцу охранника на Русском острове задержали в заброшенном бараке

Иллюстрация из архива. Фото: Руслан НОВИКОВ

В Приморье сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в убийстве сторожа на Русском острове, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

Операцию поддерживала Росгвардия. 60-летнего мужчину скрутили в заброшенном бараке в Надеждинском районе края. Ранее источник «КП» уточнял, что предполагаемого убийцу даже объявляли в федеральный розыск.

Мужчину нашли в заброшке. Фото: СУ СК РФ по Приморскому краю

Сообщение о найденном трупе поступило в начале мая от 19-летнего парня. 55-летнего охранника нашли в районе поселка Подножье, незамедлительно выехала оперативная группа. Как узнала «Комсомолка», Ранее мужчину осудили за кражу, а также незаконную перевозку оружия (статьи 222 УК РФ и 158 УК РФ), однако наказание и мера пресечения за преступления неизвестны. У фигуранта дела могут быть проблемы с психическим здоровьем.

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