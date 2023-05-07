Так можно умом тронуться: в Приморье территорию «благоустроили» под кладбище

Иллюстрация из архива. Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

«Какая-то медвежья страна», – описывает за кадром женщина благоустроенный участок во Владивостоке. У подножья горы выложили плюшевых мишек и другие детские игрушки с целью украсить территорию, однако приморцы остались не в восторге от затеи, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

– Вытащили пылесборники, и «культур-мультур» получился, – сообщили в паблике Shkota News.

Многие украшение напомнило кладбище детских игрушек. Большая часть приморцев сочла, что в скором время медведи испортятся из-за дождя и ветров, что может не на шутку напугать проходящих мимо людей, особенно, в темное время суток.

– Камнем придавленный медведь внизу стены... Интересно, какая смысловая нагрузка?;

– Как в фильме ужасов;

– Это не иначе как кладбище. Лучше высадить растения, чтобы не впасть в депрессию, – пишут приморцы.

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