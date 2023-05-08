Осквернением памятника в поселке Смоляниново заинтересовалась прокуратура

Уголовное дело завели по статье за вандализм. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Приморье Большекаменская межрайонная прокуратура поставила на контроль расследование уголовного дела о вандализме. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Ранее «Комсомолка» писала, что 28-летний мужчина осквернил памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, а именно – оставил на мемориале надпись. По словам приморца, сделал он это всего лишь из-за хулиганских побуждений.

Как рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры, ведомство признало законным заведение уголовного дело по части 1 статьи 214 УК РФ (вандализм). Мужчине грозит либо штраф до 40 тысяч рублей, либо арест на срок до трех месяцев.

Напомним, что подобное происходило во Владивостоке, когда местная жительница нанесла краску на памятник Рихарду Зорге, после чего на нее завели уголовное дело.

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