Заключенный из Приморья «заложил» бомбы в здании Кремля и генпрокуратуры России

Девять месяцев мужчина проведет в колонии строгого режима. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Приморский краевой суд оставил без изменений приговор Дальнегорского районного суда в отношении приморца, которого обвиняют в ложном сообщении од акте терроризма. В колонии строгого режима проведет девять месяцев и десять дней, сообщает «Золотой мост». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Весной 2021 года в полицию Дальнегорска пришло письмо из тюремной больницы во Владивостоке. В сообщении говорилось о том, что в здании полиции, прокуратуры и суда города заложены бомбы. Более того осужденный написал, что угроза взрыва есть и в Доме Правительства, ФСИН, генпрокуратуры России и здании Кремля.

Полиция Дальнегорска проверила указанные в письме здания города и не обнаружила никаких бомб. В итоге местный суд завел на мужчину уголовное дело по части 1 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма), после чего обвиняемый подал апелляционную жалобу. Стоит отметить, что приморец с 2007 года получает не маленькие сроки за убийства и разбои.

На заседании в Приморском краевом суде мужчина признался, что был вынужден отправить это письмо, так как в исправительной колонии были невыносимые условия проживания

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