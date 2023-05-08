Около 300 деревьев и кустарников посадили на острове Русский в рамках акции «Сад памяти»

В Приморье акцию проводят четвертый раз. Фото: Диана ШАРАФУЛИСЛАМОВА/правительство Приморского края

Глава Приморья Олег Кожемяко вместе со школьниками и волонтерами в рамках акции «Сад памяти» высадил кедры и кустарники в районе Ворошиловской батареи на острове Русский. Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства, подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На Ворошиловской батарее прошла военно-патриотическая игра «День на передовой», около 200 ученик прошли 13 этапов, среди которых были строевая подготовка, метание учебных гранат и многое другое. Здесь же и организовали акцию «Сад памяти».

В 2023 году мероприятие проводят в Приморье четвертый раз. Губернатор края и добровольцы высадили почти 300 деревьев и кустарников. По словам Олега Кожемяко, такие акции украшают памятные места, прививают любовь к родине и прививают желание позаботиться о природе.

– Главное, это делает молодежь, через 10-20 лет она увидит плоды своего труда, будет приводить своих детей, передавая эту традицию из поколения в поколение.

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