Перебегающий дорогу пешеход стал причиной серьезной аварии во Владивостоке

О случившемся рассказали очевидцы. Фото: принтскрин видео.

Жители приморской столицы в социальных сетях рассказали о серьезной аварии, которая случилась минувшим вечером в районе Коммунаров, 47. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам жителей, автомобили Nissan Qashqai и Honda ехали по дороге со стороны Катерной в направлении Окатовой. Неожиданно, перепрыгнув через леера, на трассу выскочил пешеход. Водитель кроссовера резко ударил по тормозам, и в итоге в машину врезался универсал.

О пострадавших не сообщается, но обе машины получили серьезные повреждения. Известно, что у водителя Honda нет полиса ОСАГО.

Напомним, что в Находке произошло жуткое ДТП, которое попало на видео. На кадрах ролика легковушка врезалась в столб и чуть не снесла остановку вместе со светофором. Из-за аварии никто не пострадал, а жители города подозревают, что водитель перед тем как сеть за руль выпил алкоголь.

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