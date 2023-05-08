Перебегающий дорогу пешеход стал причиной серьезной аварии во Владивостоке

О случившемся рассказали очевидцы.
Фото: принтскрин видео.
Жители приморской столицы в социальных сетях рассказали о серьезной аварии, которая случилась минувшим вечером в районе Коммунаров, 47. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
По словам жителей, автомобили Nissan Qashqai и Honda ехали по дороге со стороны Катерной в направлении Окатовой. Неожиданно, перепрыгнув через леера, на трассу выскочил пешеход. Водитель кроссовера резко ударил по тормозам, и в итоге в машину врезался универсал.
О пострадавших не сообщается, но обе машины получили серьезные повреждения. Известно, что у водителя Honda нет полиса ОСАГО.
Напомним, что в Находке произошло жуткое ДТП, которое попало на видео. На кадрах ролика легковушка врезалась в столб и чуть не снесла остановку вместе со светофором. Из-за аварии никто не пострадал, а жители города подозревают, что водитель перед тем как сеть за руль выпил алкоголь.
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