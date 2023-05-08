Во Владивостоке вышел на маршрут автобус памяти в честь праздника Дня Победы

Автобус запустило предприятие «ВПОПАТ № 1». Фото: Администрация Владивостока

Во Владивостоке в честь предстоящего Дня Победы запустили автобус памяти. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города, подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Автобус запустило предприятие «ВПОПАТ № 1». Курсировать транспорт будет по маршруту №15 от центра дальневосточной столицы до Приморского океанариума. В салоне находятся снимки Владивостока в военные годы, выдержи из писем с фронта, портреты бойцов и другая информация, которую подготовили сотрудники Музея истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева. В праздничный здесь прозвучат тематические песни.

По словам представителей «ВПОПАТ № 1», маршрут №15 выбрали, потому что основная часть пассажиров – студенты, которым будет полезна размещенная внутри автобуса информация.

– Уверен, наш проект станет хорошим инструментом просвещения, особенно для молодого поколения, – поделился ВПОПАТ № 1 Алексей Яньшин.

Что таится внутри терминала аэропорта

«Комсомолка» посетила самые укромные уголки приморской воздушной гавани (подробнее)

Народный напиток

«КП» выяснила, из чего делают приморский продукт, который продают даже в Мексике (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.