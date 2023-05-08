В центре Владивостока 9 мая ограничат движение для автомобилей до вечера

Ограничения связаны с празднованием Дня Победы. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

Жителя и гостям Владивостока напоминают о том, что 9 мая в День Победы в городе на время перекроют несколько улиц. Об этом сообщили в пресс-службе администрации приморской столицы, подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Улицы в центре города перекроют с 7 утра, продлятся ограничения до 6 вечера. Автомобилисты не смогут проехать по участкам дорог на Алеутской, Адмирала Фокина, Корабельной Набережной, Светланскому переулку, Светланской, Уборевича, Океанскому проспекту, Лазо, Батарейной, Верхнепортовой, 1-й Морской, Петра Великого.

Некоторые ограничения будут действовать с 6 утра до 4 вечера, речь идет об участках от дома №1 по Океанскому проспекту до здания №73 по Светланской, также запрет введут на Светланском переулке от пересечения с Корабельной Набережной до Светланской.

Для удобства альтернативные проезды организовали на 1-й Морской, Тигровой, Пограничной, Светланской, Семеновской, Батарейной, Западной, Суханова, Пушкинской, Уборевича, Всеволода Сибирцева и Луцкого.

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