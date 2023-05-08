В Приморье пожар в сторожке забрал жизнь мужчины

О случившемся рассказали в пресс-службе МЧС.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Трагический пожар произошел в выходные дни в Партизанском районе. Специалисты выясняют, что стало причиной возгорания. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
О случившемся рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморью. По информации представителей ведомства, после пяти вечера пожарным поступил тревожный звонок по возгорании сторожки в селе Сергеевка. Когда спасатели прибыли на место, помещение было охвачено пламене.
Во время тушения огня пожарные обнаружили внутри бездыханное тело 41-летнего мужчины. Пламя полностью уничтожило сторожку, а площадь возгорания составила 30 квадратных метров.
Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС России и сотрудники регионального следственного комитета. В пресс-службе добавили, что пламя тушили три человека с помощью одной пожарной машины.
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