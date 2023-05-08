Приморцу, подстрелившему собаку предпринимателя в Тимофеевке, грозит лишение свободы

Уголовное дело завели по статье о хулиганстве. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приморье завели уголовное дело о хулиганстве после того, как 32-летний житель Владивостока проник на дачный участок 50-летнего предпринимателя поселка Тимофеевка. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Приморью, проникнув на чужую территорию, нарушитель начал стрелять из пневматической винтовки, одна из пуль попала в собаку предпринимателя. Оружие изъяли и направили на экспертизу.

По факту произошедшего завели уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия). Санкции статьи предусматриваю штраф от 500 тысяч рублей до миллиона, принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до семи лет.

Расследование уголовного дела продолжается.

Черное золото

История одного из системообразующих предприятий Приморья (подробнее)

Как работает багажная лента

Каков он – приморский аэропорт? И что внутри? (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.