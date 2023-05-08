Продюсерский центр «Инсайт люди» показал фильм «Незабытые», созданный блогерами в разных регионах России

Фильм снимали 300 часов. Фото: предоставлено организаторами.

В предпраздничный день, мая, состоялся показ фильма, истории которого основаны на реальных событиях и рассказаны родственниками или очевидцами героев.

Идея создания фильма «Незабытые» возникла с предложения: «Мы хотим показать забытые истории о не забытых людях». С этого момента началась кропотливая работа – 30 съемочных смен, 300 часов отснятого материала, 12 продакшенов и сотни экспертов: историков, поисковиков, реконструкторов, писателей, костюмеров, композиторов, музыкантов, актеров, блогеров. Тысячи официальных писем и документов. Это огромный труд, проделанный, чтобы показать – никто не забыт, ничто не забыто. От идеи до первого мотора прошел месяц.

Фильм создавали блогеры из разных уголков страны. Фото: предоставлено организаторами.

А спустя 1,5 месяца с начала съемок, «Инсайт люди» показал военно-историческую драму из восьми новелл – «Доча», «Алешка», «Егерь», «Преступление», «Капитан», «Потеря», «Память», объединенных общей художественной концепцией и посвященных памяти героев Второй Мировой Войны.

– Уникальность фильма в том, что он создан блогерами продюсерского центра «Инсайт люди» из разных регионов, такого еще не было – Москва, Ленинградская область, Вологда, Омск, Старый Оскол, Магас, Пенза, Волгоград, Белгород, Улан-Удэ, Владивосток и Томск. Наши резиденты поддержали идею рассказать о силе и стойкости тех, кто прошел через ужас войны. Собрать мозаику судеб и показать одну из самых страшных страниц в мировой истории, сложив при этом цельную художественную картину – настоящий творческий вызов. Резиденты «Инсайт люди» с этой целью справились и выполнили поставленную задачу, – рассказала режиссер фильма Елена Леви.

Блогеры создавали фильм, буквально заражая своей энергией и идеей всех вокруг. Казалось, для них нет ничего не возможного. Так, например, надгробие, использовавшееся в эпизоде «Память», изготавливалось по заказу и не является настоящим. Команда продюсерского центра «Инсайт люди» в Ингушетии самостоятельно подняла его для съемок на высоту более 7 тысяч метров. Надгробие там и оставили, поэтому, если будете в Ингушетии, обязательно посетите место съемок.

Батальон народного ополчения города Старый Оскол помог в воссоздании сцены захвата здания в рамках СВО в эпизоде «Фотографии».

Олеся Незамеева, руководитель школы Детского телевиденья, написала песню, ставшую саундтреком к фильму. От момента рассказа идеи до готового трека прошло менее 12 часов.

Департамент образования администрации Омска решил поддержать проект «Незабытые», поэтому во всех школах города пройдет показ фильма. И таких историй много. Проект активно поддержали государственные архивы, администрации и министерства городов, поисковые отряды, муниципальные библиотеки, театры, СМИ, студенты, батальоны народного ополчения, а во Владивостоке Тихоокеанский флот и Морской Государственный университет.

Проект поддержали администрации муниципалитетов, СМИ, студенты. Фото: предоставлено организаторами.

В сюжете «Доча» рассказывается о том, что за годы Великой Отечественной войны пропали без вести или попали в плен более 4,5 миллиона красноармейцев. Благодаря работе поисковых отрядов, историков, работников архивов установлены имена и места гибели более 2,5 миллиона бойцов. Судьбы двух миллионов бойцов Красной Армии все еще неизвестны. А «Капитан» – это история про женщину героя. В 1941 году судно «Сауле» было атаковано немецкой авиацией. В момент налета капитан Анна Щетинина проявила мужество и сумела сохранить жизни своего экипажа.

Постер к новелле «Доча». Фото: предоставлено организаторами.

– Мы гордимся этим проектом, мы гордимся нашей компанией, мы гордимся резидентами «Инсайт люди». Мы хотим показать, что блогер сегодня – это прежде всего специалист в своем деле, лидер мнений, профессионал, который без страха берется за работу и выполняет ее. Блогер – это человек, который любит свою страну и чтит ее историю», – рассказала Алина Зиннатуллина, генеральный директор «Инсайт люди».

Фильм «Незабытые» можно посмотреть на RUTUBE.

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