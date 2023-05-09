Губернатор Приморья возложил цветы в память о погибших при защите Родины пограничников

Олег Кожемяко возложил цветы в память о погибших при защите Родины пограничников Фото: Игорь НОВИКОВ

Олег Кожемяко принял участие в церемонии возложения цветов в память о погибших при защите Родины пограничников. Цветы возложили к мемориальному ансамблю. Торжественное мероприятие состоялось в столице Приморского края накануне Дня победы, 8 мая, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

В памятной церемонии приняли участие представители органов власти, ветераны, пограничники, неравнодушные жители и гости города. Губернатор отметил, что на встречу пришли не только ветераны, но и дети, а также ученики кадетских классов.

– Это наша дань памяти в канун Дня Победы. Безусловно, в годы войны пограничники взяли на себя тяжелую задачу – сохранить все границы, выстоять против почти миллионной Квантунской армии. В 1945 году именно пограничники пошли первыми на штурм укрепрайонов приграничной полосы, снятие дозора, часовых. Наша «граница» легендарна своими именами, в том числе Махалина, Пожарского. Кроме того, конечно, это Карацупа, Панюшкин, Бубенин, Бабанский, – выступил с торжественной речью Олег Кожемяко.

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