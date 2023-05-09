На поддержку бойцов спецоперации направят деньги от продажи картин художников Приморья

Выставка продлится до 22 мая. Фото: Оксана ЗУЙКО

Во Владивостоке открылась уникальная выставка, посвященная Великой Отечественной войне. На поддержку СВО направят средства от продажи картин художников Приморского края, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

«Путь к Победе» (6+) – это выставка о переломном моменте войны – Сталинградской битве. Инициаторами стали администрация Владивостока, правительство Приморья, общественная организация «Сильная Россия» и советы почетных жителей столицы Приморья и края.

Познакомиться с работами художников можно будет в региональном отделении Союза художников России (улица Алеутская, 14а), а также в выставочных залах в муниципальных образований края.

Жители и гости города познакомятся с картинами как мэтров приморской живописи, так и новичков. Не все работы посвящены теме войны – в залах также много пейзажей и натюрмортов. 22 мая состоится аукцион. Желающие смогут купить выставленные произведения искусства. Все деньги будут направлены на поддержку участников СВО.

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