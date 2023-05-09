Во Владивостоке вновь прошел фестиваль «Конные традиции России»

Это яркое незабываемое событие. Фото: Алексей Воронин

Во Владивостоке в преддверии 9 мая вновь состоялся фестиваль «Конные традиции России». Команда всадников спортивной конно-трюковой военно-патриотический группы «Боевая лошадь» совместно с конно-спортивным клубом Fast Horse представила зрителям специальную программу, посвященную Дню Победы, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Молодые люди продемонстрировали умение владением оружия во время скачки. А культурную программу фестиваля обеспечили лучшие самодеятельные коллективы краевого центра, которые исполнили песни военных лет, патриотические и народные композиции.

Как рассказали организаторы, такое шоу стало возможным второй раз благодаря усердным тренировкам, высокому исполнительскому мастерству и настоящей дружбе всадников и их верных компаньонов - лошадей.

Отметим, что 9 мая с самого утра и до вечера проходит праздничная программа. Люди пробуют адмиральскую кашу, ради вкуса Победы им не страшно отстоять длинную очередь. Дети рисуют яркие плакаты, взрослые играют в «морской бой». Отовсюду слышна музыка и смех, а вечером в небе засияет салют.

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