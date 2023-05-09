Черный дым видно с вокзала: в одном из городов Приморья произошел пожар на популярной торговой точке

Пожар произошел днем 9 мая. Фото: принтскрин видео.

В Уссурийске 9 мая примерно в три часа дня загорелся склад на китайском рынке. Спасатели получили сообщение о возгорании в 15:14 и прибыли на место уже через семь минут, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу МЧС по Приморскому краю.

Местные жители пишут, что черный дым видно с городского вокзала, хоть он и находится на достаточном расстоянии от торговой точки. Когда пожарные приехали, склад горел изнутри.

– По предварительным данным площадь пожара составляет около 2000 кв.м., погибших и пострадавших нет.

Местные отмечают, что пожар в этом месте далеко не впервые. Но с конца 90-ых подобного не случалось, и вот опять. Причины возгорания предстоит установить специалистам.

Напомним, крупный пожар полыхал 25 апреля, в Лесозаводске. Пламя вспыхнуло в одном из самых пожароопасных мест – деревоперерабатывающем цеху. По звонку туда отправились 16 сотрудников краевой противопожарной службы, но затем на место выехали еще десятки пожарных.

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