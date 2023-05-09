Эта встреча мне подарила жизнь на долгие годы: в Приморье ветеран растрогался на мероприятии с детьми

Ветеран выразил благодарность за внимание, заботу и уважительное отношение. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Участнику Великой Отечественной войны Анатолию Федотовичу Лаврорву организовали 9 мая во Владивостоке встречу с учениками ШОД имени Николая Дубинина. Он посетил школу в сопровождении сотрудника Гасавтоинспекции и общественников, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Ребята очень ждали этой встречи. Специально для ветерана они подготовили праздничный концерт с песнями и сценками о военном времени. Школьники задавали множество вопросов о жизни героя и о Великой Отечественной войне.

Анатолий Федотович поблагодарил ребят и отметил, что такая встреча продлила ему жизнь на долгие годы. Он выразил благодарность за внимание, заботу и уважительное отношение.

Отметим, что фронтовик родился 22 июня 1927 года. В 1943 году в составе стрелковой дивизии участвовал в Курской битве, где получил боевое ранение. Анатолий Федотович родом из Воронежа, войну застал в Сталинграде, получил там хороший военный опыт, был серьезно ранен в голову и ногу. После госпиталя его призвали в армию в город Молотов (ныне - Пермь), там формировались запасные полки, а уже оттуда он отправился на Халхин-Гол. Служил в составе первого Дальневосточного фронта, Краснознаменной 88-й отдельной стрелковой бригаде, дошел до Муданьдзяна и Гирина. Фронтовик награжден орденом Отечественной войны первой степени, медалью «За победу над Японией».

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