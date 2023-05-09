Во Владивостоке 9 мая по перекрестку «Родины» прошли советские солдаты

Музыкальным сопровождением видеоролика стала знаменитая песня композитора Давида Тухманова «День Победы». Фото: принтскрин видео.

Советские солдаты шагнули с экрана на перекрестке «Родины» во Владивостоке. Умелые руки создателей видеоролика отправили на улицы города героев Великой Отечественной войны, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Вновь авторы Telegram-канала «HardКорюшка» удивили анимацией жителей и гостей Владивостока. По их словам, этот ролик – яркий пример того, что пока люди будут помнить тех, кто воевал за мирное небо над головой, они будут жить, ведь живет наша память. Музыкальным сопровождением видеоролика стала знаменитая песня композитора Давида Тухманова «День Победы».

Напомним, во Владивостоке проходит празднование Дня Победы. С 19:00 до 22:00 на главной площади города состоится вечерний концерт, на котором выступит оркестр штаба Тихоокеанского флота. В 21:00 на набережной Спортивной гавани организуют открытый показ фильмов. Артиллерийский салют запустят с территории площадки музея «Владивостокская крепость» в 22:00.

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