На трассе в Приморье экскаватор разбил окно остановившемуся автобусу

Все случилось под Владивостоком, на трассе Артем – Шамора.

Не совсем обычное ДТП случилось на трассе в Приморье утром среды, 10 мая. Экскаватор при развороте разбил окно стоявшему неподалеку от него микроавтобусу. Об этом сообщает служба аварийных комиссаров «Автогарант». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Все случилось под Владивостоком, на трассе Артем – Шамора. Там сейчас, кстати, проводятся ремонтные работы дорожного полотна. Местами трассы вообще нет, рабочие сняли верхний слой, чтобы привести дорогу в порядок. Судя по всему, именно по этой причине на участке пути и оказался экскаватор.

Тем временем по дороге двигался «Тойота Хайс» под управлением мужчины, а за ним – КамАЗ. Водитель микроавтобуса решил уступить дорогу габаритному транспорту и принял крайнее правое положение, пропуская машину. В этот момент водитель экскаватора, судя по всему, просто не увидел остановившийся автомобиль и повернул башню влево от себя. Ковшом он ударил в правое заднее окно микроавтобуса, которое, конечно же, разбилось.

На место прибыл аварийный комиссар. Считается ли это страховым случаем – неизвестно. Но, судя по всему, теперь оплачивать ремонт разбитого окна и восстанавливать помятый кузов предстоит водителю экскаватора.

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