Загадочное ДТП произошло во Владивостоке 9 мая

Последствия аварии. Фото: Telegram-канал службы аварийных комиссаров «Автогарант».

Серьезная авария случилась вечером вторника, 9 мая, во Владивостоке. Один из участников ДТП не убедился в безопасности маневра, не пропустил движущийся по главной дороге автомобиль, в результате чего и произошло столкновение. По неизвестным пока причинам экипаж «пострадавшей» стороны просто сбежал с места ДТП. Об этом рассказали в службе аварийных комиссаров «Автогарант». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Все случилось в районе кольца фуникулера. Это место очень часто становится магнитом для аварий. Вот и в этот раз не обошлось без ДТП. Причина в банальной невнимательности одного из участников движения. Водитель «Тойота Витз» при выезде со второстепенной дороги не пропустил движущийся по главной трассе «Субару Импреза». Удар был такой силы, что малолитражка не устояла на колесах и перевернулась на крышу. По предварительной информации, никто не пострадал.

Во всей этой истории удивляет другой факт: экипаж «Импрезы» с места происшествия сбежал. Почему – пока остается загадкой. Не исключено, что у рулевого «Субару» нет, к примеру, водительского удостоверения. Или же водитель авто был пьян? Пока ответов на эти вопросы нет. На место происшествия оперативно прибыла служба аварийных комиссаров «Автогарант». Разбираться в случившемся теперь предстоит компетентным органам.

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