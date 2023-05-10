В газете The New York Times опубликовали фото с празднования 9 Мая во Владивостоке

Вальс в Адмиральском сквере. Фото: Яна АСТАХОВА

Празднование Дня Победы во Владивостоке было отмечено журналистами The New York Times. Фото танца ветерана Великой Отечественной войны с девушкой, сделанное агентством Reuters, было опубликовано на сайте газеты, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Принтскрин публикации NY Times.

После торжественного марша ветеранов ждали в Адмиральском сквере, где готовили угощения на полевой кухне, пели песни. В кадре, к слову, Евгений Викторович Семаков с девушкой-волонтером танцевал вальс. В разговоре с «КП» ветеран отметил, что празднование 9 Мая укрепляет традиции.

Владивосток отметил День Победы торжественным парадом и салютом. О том, как прошло празднование, можно прочесть в трансляции, которую вела «Комсомольская правда». Трогательные моменты с Адмиральского сквера – в отдельном материале.

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