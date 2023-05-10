Страшный пожар 9 мая уничтожил хозяйство семьи из Приморья

Пожар разгорелся на жилом участке. Фото: Telegram-канал ПРИМОРЬЕ LIVE.

Крупный пожар уничтожил сразу несколько построек на одном участке. Речь идет о возгорании в урочище Полигон, что в Надеждинском районе Приморского края. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по краю. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Сообщение о ЧП поступило на пульт пожарной охраны 9 мая в 15:49. В этот момент хозяева дома находились на праздновании Дня Победы. Незамедлительно к месту пожара прибыли специалисты. К тому моменту огонь уже успел полностью охватить дом и сарай, частично горела баня. В процессе обрушилась еще и кровля дома.

В ведомстве сообщили, что общая площадь пожара составила около 130 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Причину, как и ущерб, нанесенный огнем, еще предстоит установить специалистам.

– Сгорело все: вещи, документы, деньги. Осталось только то, что было на людях из одежды, – написала в социальных сетях дочь владельцев дома.

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