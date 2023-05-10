«Восточники» и жители Врангеля отпраздновали День Победы

Фото: предоставлено АО «Восточный Порт»

Сотрудники компании АО «Восточный Порт» и волонтёры Фонда «Восточный Порт» вместе с сотнями жителей посёлка Врангель отпраздновали 78-летие Великой Победы.

Программу 9 Мая на центральной площади микрорайона открыл торжественный митинг. В память о героях, сражавшихся на фронтах и самоотверженным трудом ковавших Победу в тылу, были возложены цветы к воинскому Мемориалу в сквере Победы, была объявлена минута молчания и прогремел оружейный салют.

Фото: предоставлено АО «Восточный Порт»

Празднование 9 Мая продолжилось массовым легкоатлетическим забегом и детским мини-футбольным турниром, которые подготовил «Восточный Порт». Все желающие, люди разных возрастов, вышли на старт и пробежали по центральным улицам Врангеля. Участники массового старта и юные футболисты получили памятные подарки от портовиков. Кульминацией Дня Победы стал театрализованный концерт с участием творческих коллективов и исполнителей Дома культуры посёлка Врангель.

Фото: предоставлено АО «Восточный Порт»

Во время праздника его участники и гости могли подкрепить силы у полевой кухни, организованной «восточниками». Детей и взрослых угощали горячим чаем и вкусной солдатской кашей. А ещё все желающие смогли сфотографироваться на память на фоне зенитно-ракетного комплекса С-400 – надёжного защитника воздушных рубежей нашей Родины.

Стоит напомнить, что в преддверии 78-летия Великой Победы «Восточный Порт» традиционно украсил Врангель к празднику. В канун знаменательной даты на улицах посёлка появились штандарты с праздничной символикой, а на главной площади силами градообразующего предприятия АО «Восточный Порт» была смонтирована и оформлена сцена. В парке Победы у Мемориала жителям посёлка Врангель, павшим в сражениях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., «восточники» установили флажные конструкции и реставрировали аллею из светящихся в темноте рубиновых звёзд, созданную Портом к празднованию 75-летия Победы.

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