Нетипичный заработок: воровку детских вещей задержали в Приморье

Фото: принтскрин видео, УМВД РФ по Приморскому краю

В Уссурийске сотрудники полиции задержали 21-летнюю девушку, подозреваемую в краже велосипеда. Заявление поступило от мамы мальчика, который оставил транспорт без присмотра, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Ребенок оставил велосипед около дома на Фрунзе, в этот момент его успела стащить девушка. Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, в объективы которых так удачно попал момент кражи. Подозреваемая, как оказалось, уже была ранее судима, однако не уточняется, за что. Велосипед мальчику уже вернули, воровка во всем призналась, пояснив, что хотела продать краденое. Заработала бы 7 тысяч рублей. Однако теперь светит лишь уголовный срок.

Заведено уголовное дело по статье 158 УК РФ о краже. Девушка под подпиской о невыезде, ее проверяют на причастность к другим подобным преступлениям.

Напомним, «КП» писала о другой нетипичной краже: торговец предлагал приморцам раскошелиться за их же товар.

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