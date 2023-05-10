В Уссурийске пламя уничтожило 2000 квадратных метров склада на китайском рынке

Возгорание тушили пять часов. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

В минувший праздник в Уссурийске загорелся склад на китайском рынке. Кадрами серьезного пожара очевидцы поделились в социальных сетях. Спасатели прибыли к месту возгорания спустя семь минут после тревожного звонка. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Склад находился на территории китайского рынка на улице Толстого. Площадь возгорания составила 2000 квадратных метра. На месте работали 40 человек и тушили пламя с помощью 12 единиц техники. Никто не погиб и не пострадал.

Возгорание произошло в 15:14, потушили огонь спустя пять часов – в 20:13. Теперь специалистам предстоит узнать, что стало причиной возгорания.

Напомним, что 9 мая произошел серьезный пожар в Надеждинском районе. Площадь возгорания составила 130 квадратных метров.

ОБНОВЛЕНИЕ 14:10

Как рассказали представители ведомства, пожар полностью ликвидировали 10 мая в 13:29. Специалисты не допустили распространение огня на другие территории.

Старейший в Приморье

От России до Мексики – где употребляют продукцию из нашего края (подробнее)

Эстетика черного золота

Какую технику используют в приморской угольной промышленности (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.