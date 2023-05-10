Ногой по лицу: потасовкой в центре Владивостока заинтересовалась полиция

Драка в самом разгаре. Фото: скриншот из видео.

Настоящая разборка произошла в центре Владивостока накануне. Потасовка случилось между двумя парами. В полиции уже рассказали, что занимаются случившимся. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Сообщение о конфликте между двумя мужчинами и женщинами поступило в дежурную часть отдела полиции №4 по Владивостоку. Все случилось в районе улицы Адмирала Фокина. Там между отдыхающими разразилась драка. И даже несмотря на то, что в потасовке участвовали дамы, держать удар им пришлось по-мужски. Одной из участниц конфликта оппонент нанес сокрушительный удар ногой в лицо. Тем временем его спутница добивала женщину сумкой. Кавалер получившей удар ногой в лицо женщины и вовсе к тому моменту находился в нокауте – лежал на земле и не шевелился. Все это попал на камеру – снимали очевидцы драки.

Сотрудники ППС оперативно прибыли к месту потасовки и доставили в отделение сразу четверых граждан – женщины в возрасте 41 и 34 лет, мужчины – 21 и 38 лет.

– Устанавливается степень тяжести вреда, причиненного их здоровью. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение, – прокомментировали случившееся в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Пока о причинах конфликта не сообщается. Редакция «КП-Владивосток» продолжит следить за развитием событий.

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