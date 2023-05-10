В континентальных районах Приморья ожидаются заморозки до 6 градусов со знаком минус

Во Владивостоке тоже похолодает на 2-4 градуса. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Синоптики резко изменили прогноз погоды на предстоящие два дня. Об этом рассказала главный редактор портала «Примпогода» Марина Парфенова. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В четверг китайский циклон уйдет в Охотское море, а Приморье будет находиться под влиянием гребня антициклона. Осадки 11 мая маловероятны. Ночь будет холодной, в континентальных районах ожидаются заморозки до -1 °C…-6 °C. В связи с этим специалисты объявили штормовое предупреждение. Такая же синоптическая обстановка ожидается и в ночь на 12 мая.

Днем в четверг в нижней тропосфере начнется адвекция тепла, максимальные температуры в крае повысятся на 2-3 градуса по сравнению со средой. Отсутствие значительных осадков и высокие дневные температуры стали причиной нарастанию классов пожарной опасности леса на большей территории Приморья. На сегодня наблюдается высокий четвертый класс пожароопасности леса.

Во Владивостоке 11 мая без осадков, прохладнее на 2-4 градуса.

Напомним, ранее метеорологи сообщила, что по большей части погода в эти три дня в крае ожидается спокойной.

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