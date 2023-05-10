Высокий класс пожароопасности ожидается на юге и северо-западе Приморья

Высокий класс продержится с 10 по 12 мая. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В южной половине Приморья и в некоторых северо-западных районах сохраняется 4 класс пожароопасности. Из-за этого синоптики края объявили штормовое предупреждение. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе Примгидромета, в период с 10 по 12 мая 4 класс пожароопасности в лесах сохранится на юге края, а также на северо-западе в Дальнереченском и Кировском районах.

В Приморье действует особый противопожарный режим, в рамках которого жителям и гостям края запретили посещать леса и разжигать открытый огонь. Нарушителям грозит штраф: физическим лицам от 10 до 50 тысяч рублей, юридическим – 800 тысяч.

Напомним, что во Владивостоке загорелся мусорный полигон на Холмистой. Предварительной причиной пожара могла стать доставка раскаленных или горячих отходов. Учреждение все также работает по графику и принимает все виды отходов.

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