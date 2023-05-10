В центре Владивостока 20 мая временно ограничат движение и парковку автомобилей

Запрет будет действовать с 7 утра 20 мая до 2 часов ночи 21 мая. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В следующую субботу, 20 мая, во Владивостоке на время проведения всероссийской акции «Ночь музеев» (6+) ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Владивосток в очередной раз присоединится к акции «Ночь музеев». Это одно из ключевых событий в жизни каждого музея. На протяжении всего дня и до самого позднего вечера галереи и музейные площадки будут показывать различные специально подготовленные программы, которые увидеть и послушать можно будет только в этот день.

В связи с проведением масштабного мероприятия в центре Владивостока временно ограничат движение и парковку автотранспорта. Так, по данным мэрии, с 7 утра 20 мая до 2 часов ночи 21 мая проезд будет невозможным на участке автодороги по Светланской – от ее пересечения с Алеутской до пересечения с Посьетской.

Объезд будет организован по улицам Алеутской, Светланской, Океанскому проспекту, Фонтанной и Семеновской, – уточнили в пресс-службе ведомства.

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