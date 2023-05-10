Умер во сне: в Приморье на вечеринке скончался подросток

В прошлом году подростка ставили на учет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье в поселке Кавалерово скончался 17-летний студент колледжа. В социальных сетях пишут, что причиной смерти первокурсника могла стать передозировка наркотиками. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Из социальных сетей известно, что в квартире у одного из знакомых погибшего проходила вечеринка. Повеселиться пришли не только студенты местного колледжа, но и ученики школы, среди которых были девушки из девятого класса.

Юноша принес пакетик с неизвестным порошком, предложил попробовать остальным ребятам, отказались только девушки. В итоге утром проснулись все, кроме него.

В пресс-службе УМВД по Приморью рассказали, что сейчас полиция проводит проверку, чтобы узнать причину смерти студента. Оказалось, что в ноябре прошлого года подростка ставили на учет за распитие алкоголя в общественном месте, повторно к административной ответственности его не привлекали.

Черное золото

История одного из системообразующих предприятий Приморья (подробнее)

Как работает багажная лента

Каков он – приморский аэропорт? И что внутри? (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.