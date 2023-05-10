На месте работают пожарные: что произошло на одной из популярных улиц Владивостока

Последствия аварии. Фото: скриншот из видео.

Серьезная авария произошла во Владивостоке 10 мая. Информация об этом появилась в социальных сетях. Подробностей пока мало, «Комсомольская правда – Владивосток» уже обратилась за комментарием в полицию города.

Известно, что ДТП случилось в районе улицы Выселковая по направлению к Рудневскому мосту. Там лоб в лоб столкнулись джип и малолитражка. Судя по кадрам, легковой авто двигался по своей полосе, куда внезапно вылетел внедорожник – то ли надеялся проскочить, то ли на то были другие причины.

Сейчас на месте происшествия уже работает аварийный комиссар. Также на дороге замечены пожарные, они тушат легковой транспорт и поливают трассу под машиной. По неподтвержденной пока информации от удара малолитражка загорелась прямо на дороге.

Информация о пострадавших или погибших пока что отсутствует. Редакция продолжит следить за развитием событий.

Черное золото

История одного из системообразующих предприятий Приморья (подробнее)

Как работает багажная лента

Каков он – приморский аэропорт? И что внутри? (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.