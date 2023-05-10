В Большом Камне под колесами авто на пешеходном переходе оказался ребенок на самокате

На место аварии оперативно прибыли сотрудники полиции. Фото: Telegram-канал Чат Большой Камень.

Жуткое ДТП зафиксировали городские камеры в Большом Камне. Автомобиль на полном ходу сбил человека, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу, но на самокате. Видеоролик уже распространился по социальным сетям. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Все случилось на перекрестке улиц Карла Маркса и Приморского комсомола. Мальчик, ехавший на самокате, решил пересечь дорогу. В этот момент для пешеходов горел еще зеленый цвет. Ребенок решил не слезать с самоката, а прямо на нем проехать по «зебре». Возможно, именно это и стало роковой ошибкой.

Когда светофор загорелся зеленым цветом, мальчик был примерно на середине пути. В этот момент издалека уже ехал легковой автомобиль, водитель которого не сбавлял скорость. Рулевой никак не ожидал, что на середине «зебры» появится ребенок на самокате. Видимость затрудняли и другие авто, которые уже стояли в потоке в ожидании разрешающего сигнала.

Удар был такой силы, что мальчик и самокат разлетелись в разные стороны. К пострадавшему сразу же подбежали пешеходы. Ребенок жив, но получил очень серьезные травмы.

Теперь разбираться в произошедшем предстоит компетентным органам.

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