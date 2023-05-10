Разбитое фото и вырванный флаг: новая версия того, кто и зачем осквернил могилу участника СВО в Приморье

О случившемся рассказали родственники в социальных сетях. Фото: telegram-канал @dpscontrolprim.

В Большом Камне неизвестные осквернили могилы участников специальной военной операции. О случившемся родственники погибших бойцов рассказали в социальных сетях. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам родственников, когда они посетили могилу бойца, то обнаружили разрубленный крест, порванный флаг и разбитую фотографию. Как поделилась сестра погибшего, подобный случай вандализма не первый раз происходит на кладбище, не так давно неизвестные осквернили и другие места захоронения.

Источник в правоохранительных органах рассказал «Комсомолке», что на могилу пришел пьяный человек, не удержал равновесие и упал. Редакция также обратилась в пресс-службу УМВД по Приморью, комментарии по этой ситуации обещали предоставить позже.

Это не первый раз, когда жители оскверняют чужие могилы. В апреле этого года пьяная женщина сломала надгробный крест и раскидала все венки. Некоторые же вытаскивают гробы из земли, чтобы забрать с тел погибших украшения.

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