В Приморье энергетики ДРСК присоединились к акции «Сад памяти»

Фото: АО «ДРСК»

Специалисты Приморских электрических сетей (филиала АО «ДРСК», входит в Группу РусГидро) приняли участие в Международной акции по высадке деревьев «Сад памяти», цель которой высадить по всей стране и за рубежом 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны.

Во Владивостоке акция прошла при участии Минэнерго Приморского края и Управления по вопросам ТЭК администрации г. Владивостока. Специалисты высадили 20 деревьев, среди которых кедр, ёлка, пихта, дуб, клён, ясень и берёза в Сквере энергетиков. В Лесозаводске энергетики высадили 35 деревьев – 20 сосен и 15 берёз около детской спортивной площадки г. Лесозаводска. Для создания Аллей памяти были использованы саженцы с охранных зон линий электропередачи.

Фото: АО «ДРСК»

Фото: АО «ДРСК»

Акция организуется Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральным агентством лесного хозяйства, АНО «Сад Памяти», ВОД «Волонтеры Победы», ВОД «Волонтёры Леса» и Фондом памяти полководцев Победы.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.