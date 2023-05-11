С 15 мая во Владивостоке стартует первый этап гидравлических испытаний. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Массовые отключения холодного водоснабжения прокатятся по Владивостоку и Артему. Об этом сообщили в «Примводоканале». Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Артем

В четверг, 11 мая, с 9 до 22 часов по причине производства плановых работ воды не будет в домах по следующим улицам:

ул. Зиганшина 11,13,15,17,19,6,6/1,6а ул. Солнечная ул. Механизаторов ул. Хрустальная

Владивосток

В четверг, 11 мая, с 9 до 13 часов в связи с производством аварийного ремонта воды не будет в домах по следующим адресам:

Кольцевой переулок; Кольцевая 24-28, 21-27; Покровская; Суворовская; Светлая; Чичерина 13-35, 22-54; Фучика.

Напомним, что с 15 мая во Владивостоке стартует первый этап гидравлических испытаний. Это значит, что в некоторых районах Владивостока временно отключат горячую воду. Накануне глава Владивостока Константин Шестаков прокомментировал состояние теплосетей и озвучил адреса их ремонта. Подробности в материале «Комсомолки».

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