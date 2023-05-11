В Находке неуправляемый автомобиль влетел в магазин рядом с автобусной остановкой

Последствия сокрушительного ДТП. Фото: УМВД России по Приморскому краю

В Находке ГИБДД установила обстоятельства аварии в районе остановки Гагарина. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Рулевой «Хонда Инсайт» двигался по Находкинскому проспекту. Когда 24-летний водитель решил перестроиться, то по неизвестным причинам не уступил трассу другому авто – «Хонда Инспайр». В результате маневра последний вылетел с дороги и врезался прямо в пристройку магазина. Водитель с места аварии сбежал. На место ДТП оперативно прибыли сотрудники полиции.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в отношении водителя «Инсайта» составили административные материалы по факту нарушения правил маневрирования, невыполнения требований ПДД уступить дорогу транспорту, пользующемуся преимущественным правом движения и по факту повреждения дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений. К последнему пункту, конечно, возникают вопросы, потому что из объяснений полиции не совсем ясно, что именно повредил водитель «Инсайта».

Второй участник аварии. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Тем временем в действиях водителя второй пострадавшей «Хонды» усматриваются признаки невыполнения обязанностей в связи с ДТП, а также несоблюдение требований о обязательном страховании гражданской ответственности владельцев ТС. Иными словами, у водителя отсутствует полис ОСАГО. Как сотрудники ДПС выяснили это – тоже неизвестно, потому что водитель с места аварии сбежал. Личность рулевого в настоящее время устанавливается.

Судя по кадрам, досталось не только автомобилям, но и магазину, в который влетела неуправляемая «Хонда». Козырек, установленный на входе сразу же, рухнул на машину, всюду разбросаны стекла и кирпичи. Кто теперь будет возмещать ущерб – предстоит установить компетентным органам.

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