В Уссурийске мужчина убил сожителя матери из-за машинки для стрижки бороды

Приморец нанес колото-резанные раны ножом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приморье задержали жителя Уссурийска, подозреваемого в убийстве. 52-летнего мужчину обвиняют в убийстве сожителя своей матери. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

О случившемся рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Приморью. Случилось все в доме на улице Кирова, именно здесь приморец совершил свое преступление: нанес сожителю матери колото-резанные раны в районе живота.

Подозреваемый сам признался в том, что поссорился с мужчиной и именно поэтому схватился за нож. В ведомстве корреспонденту «Комсомолки» рассказали, что стало причиной конфликта: фигурант не мог найти машинку для стрижки бороды и подумал, что ее взял погибший.

На месте происшествия приморец показал, как он совершил преступление. Было заведено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Мужчине грозит лишение свободы на срок от 6 до 15 лет, сейчас он находится под стражей.

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