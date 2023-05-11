Три газовые котельные планирует построить Примтеплоэнерго в 2023 году

Фото: КГУП «Примтеплоэнерго»

Современные газовые котельные планирует построить Примтеплоэнерго в 2023 году в Надеждинском сельском поселении и Михайловском муниципальном районе. Как сообщил генеральный директор Примтеплоэнерго Владимир Малюшицкий, модульная газовая котельная будет установлена в селе Вольно-Надеждинское на замену автоматизированной угольной котельной для увеличения мощности объекта и подключения строящейся центральной больницы.

– Также в этом году планируем провести реконструкцию и перевести на газ действующую мазутную котельную №1. После проведения реконструкции модернизированная котельная будет отапливать большую часть села, включая абонентов угольных котельных №2 и №7 села Вольно-Надеждинское, – рассказал Владимир Малюшицкий.

По его информации, в селе Михайловка Михайловского муниципального района планируется провести строительство двух километров газопровода и новой блочной газовой котельной, на которую будут переключены нагрузки с трех действующих изношенных котельных (двух угольных и мазутной). Также будет произведена реконструкция почти километра тепловой сети. Новая газовая котельная будет отапливать около 95% потребителей территории или свыше восьми тысяч жителей села.

Также в этом году Примтеплоэнерго планирует завершить проектирование газовой котельной для Большекаменского городского округа. Мощность котельной составит 90 Гкал/час. Объект заменит две угольные котельные и будет отапливать более половины населения города Большой Камень. Строительство газовой котельной начнется в 2024 году и планируется завершить в течение двух лет.

«В связи с активной газификацией региона, в будущем Примтеплоэнерго планирует перевести на газ 18 котельных в Спасском, Находкинском, Владивостокском, Дальнереченском, Артемовском городских округах, в результате чего будут выведены из эксплуатации 29 мазутных котельных и вдвое сокращены расходы предприятия на приобретение жидкого топлива», - рассказал генеральный директор предприятия Владимир Малюшицкий.

По его словам, газовые котельные не только экологичны и эффективны, важным аспектом является высокая безопасность современных газовых котельных и надежность в эксплуатации.

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