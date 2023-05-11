85 лет исполнилось Приморским южным электрическим сетям ДРСК

Фото: АО «ДРСК»

Приморским южным электрическим сетям - структурному подразделению приморского филиала АО «ДРСК» (входит в Группу РусГидро) сегодня исполнилось 85 лет. За этот период предприятие прошло путь становления и развития, насыщенный достижениями трудового коллектива.

Приказом Главэнерго Наркомата тяжелой промышленности СССР от 11 мая 1938 года было создано электросетевое хозяйство РЭУ «Дальэнерго» во Владивостоке. Приказ послужил точкой отсчета, от которой ведут свою историю Южные электрические сети и в целом приморский филиал АО «ДРСК».

Начало формирования единой энергетики Дальнего Востока началось именно с Владивостока и юга Приморского края, которые не случайно стали руководящим центром вновь образованного предприятия. Именно здесь были сосредоточены лучшие инженерные кадры, специалисты, у которых уже был опыт работы на энергетических объектах.

Подразделение, зона ответственности которого все южное Приморье, самое большое в приморском филиале ДРСК. Сегодня Южные электрические сети обслуживают 8 сетевых районов. Персонал подразделения занимается обслуживанием 128 подстанций, более 7 тысяч километров ЛЭП.

Фото: АО «ДРСК»

На протяжении 80 лет на предприятии сменилось несколько поколений энергетиков. Но объекты, которые строились десятилетия назад, до сих пор еще работают. К примеру, подстанция «КЭТ». Это старейшая подстанция юга Дальнего Востока. Она была введена в эксплуатацию в 1936 году для бесперебойной подачи электроэнергии на объекты Тихоокеанского флота. В рамках празднования юбилея энергетики подразделения в субботу, 13 мая, планируют провести субботник на территории подстанции.

С 2008 года коллектив подразделения готовил Владивосток к проведению саммита АТЭС. Итогом работы стало строительство и реконструкция 14 электросетевых объектов г. Владивостока, введение 221 МВА трансформаторной мощности. Были построены три новые подстанции – «Бурная», «Казармы», «Пушкинская», еще три действующие подстанции были реконструированы, построены и модернизированы 73 км ЛЭП.

Коллектив Южных электрических сетей ежегодно занимается подготовкой электроснабжения Восточного экономического форума. ВЭФ — мероприятие международного уровня, с особенными требованиями к надежности электроснабжения.

С 2021 года энергетики южного подразделения реализуют выполнение мероприятий в рамках программы модернизации и реконструкции электросетевого комплекса Приморского края (МиРЭК). Ключевая задача — повышение надежности работы электрических сетей Приморья. Общие инвестиции в реализацию пятилетней программы составят более 13 миллиардов рублей.

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