Последний звонок пройдет в школах Владивостока 23 мая

Сам выпускной – торжественный вечер с церемонией вручения аттестатов – назначен на июнь. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Во Владивостоке определили дату проведения последнего звонка в городских школах. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В 2023 году со школой простятся 2665 ребят. Для одиннадцатиклассников из 70 муниципальных учебных заведений последний звонок прозвенит во вторник, 23 мая.

Для девятиклассников последний звонок пройдет в индивидуальном порядке по усмотрению школ.

Сам выпускной – торжественный вечер с церемонией вручения аттестатов – назначен на июнь, когда школьники сдадут все экзамены. О них мы уже рассказывали ранее в отдельном материале. Основной период сдачи ЕГЭ стартует во Владивостоке 26 мая, девятиклассникам же окунуться в экзаменационный этап придется раньше – проведение ОГЭ начнется 24 мая.

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